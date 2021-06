Lautaro, offerta irrisoria dall’Atletico Madrid: l’Inter non ascolta nemmeno

L'attaccante argentino potrebbe essere uno dei big da sacrificare, ma al momento non sono arrivate proposte interessanti

La necessità di far registrare a bilancio un attivo considerevole imposta dalla famiglia Zhang lascia poco spazio di manovra alla dirigenza dell'Inter: cedere un big è ormai uno scenario tutt'altro che utopistico. Il primo indiziato a lasciare Milano è Achraf Hakimi , per il quale è forte l'interesse del Paris Saint-Germain, ma non va trascurata la posizione di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino è nel mirino di diversi top club, e non è da escludere l'arrivo in viale della Liberazione di offerte milionarie.

L'argentino resterebbe volentieri all'Inter, ma le pretendenti per lui non mancano di certo: Romelu Lukaku in prima persona si sta muovendo per convincerlo a rimanere a Milano. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, al momento sarebbe arrivata una sola offerta per il Toro, nemmeno presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra: "Per ora dalla Spagna, pare dall'Atletico, ne è arrivata una neppure presa in considerazione (tra i 40 e i 50 milioni). Con certi numeri rischi d'addio non ce ne sono, ma Camano resta al lavoro".