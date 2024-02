Il Toro ha staccato definitivamente Mauro Icardi e con 125 gol è diventato l’ottavo miglior marcatore nella storia dell’Inter, nonché il secondo giocatore negli ultimi 60 anni a segnare almeno 20 gol dopo 23 partite del club nerazzurro in una stagione di Serie A, dopo Christian Vieri nel 2002/03 (21 per lui).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.