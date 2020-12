Inter, ad Appiano gruppo diviso in due: in 3 hanno lavorato a parte. Sensi…

Il giorno dopo la vittoria contro lo Spezia, l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile. Squadra divisa in due gruppi, chi ieri ha giocato oggi lavoro più leggero, per gli altri lavoro più pesante anche con l’innesto dei Primavera.

Secondo quanto riporta Sky Sport, in tre hanno lavorato a parte: Vecino, Sanchez e Pinamonti, per tutti gli altri nessun problema fisico. Attenzione a Sensi perché sta tornando sempre più in forma, sta entrando sempre dalla panchina ma presto sarà titolare.

(Sky Sport)