VIDEO / Inter-Spezia 2-1: nerazzurri al passo, Hakimi trova la quarta perla e Lautaro si conferma

MILANO – Dopo un primo tempo soporifero l’Inter esce nella ripresa. Prima frazione di gioco scialba e poco incisiva da parte dei nerazzurri che trovano nell’invenzione di Young a inizio gara l’unica azione degna di nota contrapposta a 45 minuti di poco gioco, scarsa propensione in fare di transizione e poca lucidità nell’impostare ogni manovra al cospetto di una Spezia ben organizzato che chiude bene ogni varco.

Nella ripresa entra Sensi e cambiano i ritmi in campo ma è Lautaro a vestire i panni di uomo assist imbeccando meravigliosamente Hakimi che sfodera tutto il suo repertorio: controllo, progressione e destro imparabile che buca un attento Provedel sul primo palo. L’Inter prende in mano la gara e raddoppia pochi minuti dopo con Lukaku che trasforma un calcio di rigore concesso giustamente per fallo di mano di Nzola.

Doppio vantaggio che apre spazi anche se gli ospiti non si danno mai per vinti e provano il tutto per tutto gettandosi avanti dove però non trovano varchi.

L’Inter tiene il passo del Milan e della Juventus, entrambi vincenti a Sassuolo e Parma.