Inter, lettera al Milan con risposta al Comune. Mai i rossoneri hanno parlato di addio

Le voci sempre più insistenti secondo cui il Milan sarebbe pronto ad abbandonare San Siro e il progetto di realizzazione di un nuovo stadio in comune con l'Inter non lasciano tranquilli i nerazzurri, ancora fermi sull'idea originale. Come scrive Tuttosport, da viale della Liberazione attendono segnali dal club rossonero: "L'Inter ha inviato una lettera al Milan pochi giorni fa con la bozza di risposta al Comune sulle ultime richieste di modifica porposte dalle forze politiche al progetto per il nuovo stadio in zona San Siro (garanzie sui prezzi dei biglietti, allontanamento della costruzione dalle case, rassicurazioni sull'impatto ambientale dei lavori, 40 milioni in più di oneri di urbanizzazione e più verde). Il club nerazzurro sta aspettando la risposta con le osservazioni della società rossonera per definire il testo concordato da spedire a Palazzo Marino".

"L'Inter non ha ricevuto dal Milan alcuna comunicazione, nemmeno informale, sulla volontà rossonera di abbandonare l'idea di uno stadio condiviso per virare verso un impianto in autonomia in un'area privata diversa da quella di San Siro (il nuovo proprietario Cardinale non ha infatti ancora incontrato i vertici nerazzurri). Stesso discorso per quanto riguarda il Comune. Il sindaco meneghino Beppe Sala vedrà nei prossimi giorni la nuova soprintendente per capire la sua posizione sull'eventuale apposizione di un vincolo al Meazza. In ogni caso l'Inter, come emerso dieci giorni fa, non sceglierà di ristrutturare San Siro rimanendo nell'attuale stadio nemmeno se il Milan sceglierà un percorso in solitaria. Il club nerazzurro, a quel punto, opterebbe per un'altra area di Milano o di un Comune sul perimetro cittadino".