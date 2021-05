Inter, Lukaku primo giocatore a centrare il 20+10 dopo l’assist a Eriksen

Sul gol deviato nella porta da un giocatore del Crotone il belga è stato determinante con il passaggio per il danese

Romelu Lukaku è stato fermato dal palo e dal VAR. Ma è stato comunque determinante nel gol dell'uno a zero, quello segnato da Eriksen su deviazione di un giocatore del Crotone. Il belga ha dato il suo contributo all'Inter in questa stagione non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist.