Inter perseguitata dai pali. Sono 10 i legni nelle ultime 7 partite

Nel primo tempo della sfida di questa sera contro il Crotone, l'Inter ha colpito due pali con Lukaku e Lautaro

Non è un momento particolarmente fortunato per l'Inter di Conte. I nerazzurri nel primo tempo contro il Crotone hanno colpito due pali, uno con Lukaku e uno con Lautaro Martinez. Nelle ultime sette partite l'Inter ha colpito 10 legni ed è in testa alla classifica di pali e traverse colpite in Serie A, 18 in tutto il campionato come Milan e Verona.