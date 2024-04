"Nella difesa meno battuta della Serie A hanno abitato ad esempio due inquilini temibili per tutti i centravanti, Acerbi e Bastoni. Entrambi hanno facilitato l'inserimento di Pavard, accogliendo volentieri nella loro famigliola pure Matteo Darmian, jolly sempre pronto all'uso e in grado di garantire lo stesso rendimento di altissimo livello sia nel terzetto arretrato sia sulla fascia. Un'ossatura che parli la stessa lingua, del resto, è fondamentale per facilitare certi processi e permettere anche ai nuovi arrivati di integrarsi facilmente. [...] Con loro Dimarco, il più interista di tutti, il vero tifoso in campo. Non sarebbe corretto però ridurre il contributo del 26enne milanese alla sola applicazione feroce: l'esterno mancino è rimasto sempre lucido in zona gol, trasformandosi più di una volta in un prezioso rifinitore.

E poi c'è Barella, un nome che sa di garanzia. Sempre presente tranne il giorno in cui il giudice sportivo l'ha fermato per somma di ammonizioni (Fiorentina-Inter, 28 gennaio), Nicolò ha il Dna vincente di questa Inter: tampona, contrasta, rincorre, s'inserisce, crea, conclude e si esalta nei momenti clou. Alla voce "mezzala", nel dizionario del calcio, c'è da tempo il suo volto. Nell'Olimpo nerazzurro meriterebbe un posto pure un "sesto uomo", definizione che nel basket descrive il giocatore che parte sempre dalle retrovie ma poi si rivela decisivo. In Nba dagli anni Ottanta esiste il "Sixth Man of the Year Award", votato da una giuria di esperti, e celebra l'uomo più puntuale all'appuntamento col destino. Se ci fosse un premio simile in Serie A quest'anno verrebbe assegnato per acclamazione a Davide Frattesi, titolare solo nel 9% delle partite, col 22% appena dei minuti giocati, eppure in grado di segnare 7 gol (due decisivi nel recupero contro Verona e Udinese). Una rete ogni 129', meglio di un centravanti".

