Mauro: “Inter, contro la Real non un gran gioco. Frattesi non ha statura internazionale”

« Calhanoglu è stato bravo in fase di non possesso ma non ha messo in difficoltà la difesa altissima del Real- Quando però pressano così tanto serviva qualche strappo individuale, Thuram ha avuto qualche sprazzo ma non si può dire granché, questa sera, del gioco dell'Inter». Così Massimo Mauro, a Mediaset, ha parlato del pareggio dell'Inter.

«Sanchez lo vedo come un giocatore da impiegare quando le difese avversarie sono stanche, lo userei nel secondo tempo. In una partita così importante serve statura internazionale. Una gara così importante va giocata dai migliori e a risultato acquisito vanno altri giocatori. Sicuramente Frattesi è più indicato nel campionato italiano, è importantissimo, non ha ancora statura internazionale. Per esempio, uno come Barella non lo leverei mai», ha aggiunto l'ex calciatore.