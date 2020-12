CorSera – Inter, pagina oscura e mazzata finanziaria. Ma Conte non è in discussione

Sono nove anni che l’Inter non gioca gli ottavi di Champions League. E l’ennesima maledizione si è consumata ieri sera nel pari contro lo Shakhtar. E il Corriere della Sera la definisce “pagina nera, senza un briciolo d’azzurro. Una botta difficile da gestire per Conte. L’allenatore era alla quinta partecipazione in una competizione europea, un terreno avaro di soddisfazioni. La Champions resta stregata”.

Le polemiche sono montate anche sui cambi. “Lautaro è uscito dal campo, molto irritato, scuoteva la testa e si è lasciato andare a un evidente gesto di disappunto nei confronti di Conte. Il tecnico avrà di che riflettere, soprattutto sul perché questa squadra non riesce mai a superare gli scontri diretti. Fuori da tutto l’Inter, una pagina oscura, una mazzata anche finanziaria, svaniscono di colpo 10 milioni: avrebbero fatto comodo nel mercato di gennaio”, si legge ancora sullo stesso quotidiano.

Che spiega anche come Conte non sia in discussione. Nonostante questa eliminazione sia un passo indietro nel percorso dell’Inter che deve ora buttarsi sul campionato.

(Fonte: Corriere della Sera)