Inter, mettere in croce Dzeko sarebbe sbagliato. Da tempo ad Appiano e in sede si evita…

Nelle ultime due partite occhi puntati sulle prestazioni dell'attaccante bosniaco

L'addio di Romelu Lukaku ha lasciato in grande vuoto nell'attacco dell'Inter, vuoto che la dirigenza ha cercato di colmare con Edin Dzeko. Normale che il bosniaco, per età e caratteristiche, non potesse replicare gli stessi numeri di Big Rom (64 in due anni). "Mettere in croce Dzeko per non aver segnato mercoledì sarebbe sbagliato sia perché si rischierebbe di dimenticare i grandi interventi del portiere belga sulle sue conclusioni, sia perché lo scorso anno, sempre a San Siro contro il Real, Lukaku fece molto di meno (all'andata a Madrid era infortunato)", sottolinea il Corriere dello Sport.