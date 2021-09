Inter, quanto è importante Dzeko per Inzaghi? Un dato lo spiega chiaramente

Il bosniaco ha avuto ampio spazio fino a questo momento: contro il Bologna possibile turno di riposo

Simone Inzaghi non mentiva quando ha detto di aver voluto fortemente l'arrivo di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, nonostante la sua età, ha avuto enorme spazio fino a questo momento. Col Bologna potrebbe riposare, ma questo non mette in discussione la sua importanza per l'attacco nerazzurro.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Quanto Edin sia importante per Simone, lo dicono comunque le formazioni iniziali: il bosniaco è l’unico attaccante ad essere partito sempre e comunque. Per questo, però, un po’ di ruggine è comprensibile a 35 anni suonati. Nelle quattro partite della stagione nerazzurra Dzeko ha lasciato ai compagni solo briciole, appena 3’ a Verona, e al conto vanno aggiunte anche due partite per intero con la nazionale: il totale dei minuti in poco più di tre settimane sale a quota 537, non certo pochi. Inter-Bologna arriva quindi al momento giusto per farlo rifiatare un po’, anche perché dalla prossima settimana il cerchio si stringe parecchio. Da martedì a martedì sono in programma tre battaglie impegnative: trasferta a Firenze, l’Atalanta a San Siro e poi viaggio a Kiev per un snodo di Champions già decisivo contro lo Shakhtar di De Zerbi".