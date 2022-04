Inter-Milan, torna De Vrij dal 1′. C’è Lautaro dall’inizio: al suo fianco…

Comunque da non scartare le soluzioni legate a Correa, che non segna da fine ottobre, e a Sanchez

Già detto che Dumfries non è al top, ma che resta comunque in vantaggio nel ballottaggio con Darmian (improbabile che Inzaghi si "inventi" Perisic a destra con Gosens a sinistra: soluzione praticabile ma mai testata finora in allenamento), il resto della mediana è "fatto" ovvero Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic.

In attacco, invece, ci sono meno certezze: Lautaro Martinez, con la bella prestazione quando è entrato a La Spezia (gol del 2-1 e assist del 3-1), sembra essersi ripreso una maglia da titolare dopo una tribuna per squalifica e una panchina per scelta tecnica. Chi avrà al suo fianco? Dzeko, dopo essersi riposato l'8 marzo a Liverpool, ha giocato dal 1' le successive 5 gare di campionato. Comunque da non scartare le soluzioni legate a Correa, che non segna da fine ottobre, ma nelle ultime due da titolare è piaciuto per come "strappa" e costringe gli avversari ad allungarsi e a Sanchez, tornato a gol".