Inter, Parma e Atalanta: 5 giorni da montagne russe: “Domani sarà decisivo…”

Quelle contro Parma e Atalanta saranno due sfide molto importanti per l'Inter in ottica scudetto. Già da domani, la squadra di Antonio Conte dovrà dimostrare di essere sempre sul pezzo e di non mollare nulla sulla strada verso l'obiettivo:

"Cinque giorni sulle montagne russe. Da Parma all’Atalanta, da una squadra in crisi di risultati e penultima a cinque punti dalla salvezza, alla più in forma delle big. Da giovedì a lunedì, vietato staccare la spina, perché in ballo c’è una fetta di scudetto (...) Se l’approccio di domani sarà lo stesso visto col Genoa Antonio può stare tranquillo: non ci saranno colpi di scena (...). Aggredire subito il Parma sarà decisivo", scrive la Gazzetta dello Sport.