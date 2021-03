Sottotraccia sull’Inter piomba Mohammad bin Salman: il fondo reale può convincere Suning

Mohammad bin Salman,membro della famiglia reale saudita, si è mosso con decisione per entrare nell'Inter: le ultime

Non solo BC Partners e Fortress. Anche gli occhi dell'Arabia Saudita sull'Inter. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il fondo fondo presieduto da Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale, si sarebbe mosso sotto traccia per il club nerazzurro e immettere liquidità nella società, come vorrebbe Suning. Le ultime: