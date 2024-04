Come Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, che racconta: "Discoscudetto: sono le 22.59, 16 minuti dopo il fischio finale; il resto dello stadio si è svuotato, curva milanista compresa. Rimane la curva nord a festeggiare, i giocatori ancora in campo per poco. La musica techno pompa nello stadio pure più alta di prima". Insomma, l'ordine pubblico in quel momento non sembrava proprio un problema.