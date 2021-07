Inter, Nandez non esclude Bellerin. Pedullà: “Ma solo a queste condizioni”

L'Inter continua a trattare con il Cagliari per Nandez e nei prossimi giorni è atteso un incontro per cercare di trovare una quadra

L'Inter continua a trattare con il Cagliari per Nandez e nei prossimi giorni è atteso un incontro per cercare di trovare una quadra. L'arrivo, eventuale, dell'ex Boca non esclude un altro colpo. E, secondo Alfredo Pedullà, un profilo idoneo potrebbe essere Bellerin. "All’Inter piace molto, non escludiamo riaperture più avanti con l’Arsenal, ma la formula deve cambiare e non può essere obbligo di riscatto", spiega l'esperto di mercato che poi chiosa così: "Per il momento non ci sono novità, ecco perché tutti i fari dell’Inter sono legittimamente accesi su Nandez. A prescindere da qualsiasi altro obiettivo".