Sky – Nandez, attesa fa parte del gioco. Inter interessata, ma tempi lunghi

L'intesa con il Cagliari non è stata ancora trovata perché il club nerazzurro parte da un prestito con diritto di riscatto

Il club nerazzurro è interessatissimo al calciatore del Cagliari, lo ritiene perfetto per l'idea di gioco di Inzaghi. Sa fare mezzala ed esterno. Ad oggi non c'è l'accordo per il prestito con diritto di riscatto. L'Inter non ha mai messo sul tavolo l'obbligo di riscattare il calciatore. Bisognerà capire se si potrà trovare un incastro magari anche nell'ambito del discorso Nainggolan. Bellerin poi non è un nome da dimenticare. Per ora l'Arsenal non accetta il prestito con diritto di riscatto anche se il calciatore ha già dato la sua disponibilità ai dirigenti interisti.