CdS – Inter, col Napoli da dentro o fuori. “Inzaghi forse si gioca anche il futuro”

"Dentro o fuori, non ci sono molte alternative in una delle notti più importanti della carriera di Simone Inzaghi, che si gioca forse anche il suo futuro. All’Inter, naturalmente, perché se perdesse contro il Napoli - a meno 14 - dovrebbe dire addio a questo scudetto senza averlo nemmeno sfiorato come la stagione scorsa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in vista di Inter-Napoli di questa sera. "È una sfida impietosa, che il tecnico aspetta dal 13 novembre, quando andò in vacanza battendo l’Atalanta a Bergamo (3-2). Un successo che gli ha consentito di restare ancora aggrappato alle ultime speranze legate, appunto, al verdetto di San Siro contro l’unica squadra delle Leghe Top a non aver mai perso in campionato", prosegue poi il quotidiano.