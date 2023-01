EDICOLA / GdS: Torna lo scudetto. Con Inter-Napoli Inzaghi si gioca il titolo

Vincere significherebbe togliere punti alla capolista e accorciare le distanze. L'Inter torna a giocare in campionato e riparte dal Napoli di Spalletti. La Gazzetta dello Sport parla di super sfida in prima pagina: "Torna lo scudetto. Dopo 51 giorni riparte la corsa. Inzaghi si gioca già il titolo (con Lukaku). Spalletti e l'occasione maxi-fuga". "E torno anche io. Conte ha voglia di A". In prima pagina anche le parole dell'ex tecnico nerazzurro, Antonio Conte: "Al Tottenham per costruire e non per vincere. O lo accetto o me ne vado".