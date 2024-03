I numeri e i precedenti in vista della sfida tra i nerazzurri e il club partenopeo in vista della sfida di domenica

Domenica 17 marzo alle 20,45 a San Siro l'Inter sfiderà il Napoli, nella gara valida per la 29.a giornata di Serie A. Questa sarà la terza sfida in stagione tra le due squadre, dopo le due vittorie nerazzurre arrivate in campionato e nella finale di Supercoppa.