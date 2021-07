Bucchioni: “Inter, necessaria altra cessione: due nomi se non parte Lukaku”

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il noto giornalista ha parlato della necessità dei nerazzurri di cedere un altro big dopo Hakimi

Sarà necessaria la cessione di un altro big in casa Inter. Secondo Enzo Bucchioni, noto giornalista, non basterà l’addio di Achraf Hakimi ai nerazzurri. Ne ha parlato nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, dove ha aggiornato sulla situazione Lukaku-Chelsea e non solo: “L’Inter comunque, e dispiace per i tifosi, se non dovesse partire Lukaku molto probabilmente sarà costretta a un’altra cessione. De Vrij è uno dei più richiesti, mentre invece il Barcellona in difficoltà finanziarie ha smesso di inseguire la pista Lautaro Martinez, ma conviene comunque stare in campana”, si legge.