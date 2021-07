Inter, Keita spinge e ha una convinzione. Ma Marotta ha pronto il jolly Scamacca

L'attaccante senegalese vuole tornare a indossare la maglia nerazzurra, ma non è l'unico nome per il reparto avanzato

L'esterno destro, ma non solo: la priorità del mercato in entrata dell'Inter rimane un elemento che possa raccogliere la pesante eredità di Hakimi ( Dumfries il preferito, Nandez la pista più percorribile), ma la dirigenza nerazzurra non perde di vista altri obiettivi. Uno di questi riguarda un attaccante di livello che possa completare il reparto avanzato: tanti i profili valutati dai vertici interisti, tra ipotesi più o meno realistiche. Tra questi, secondo il Corriere dello Sport, avanzano le candidature di Keita Balde e di Gianluca Scamacca.

"In attacco arriverà una punta al posto di Pinamonti. Uno tra Salcedo e Satriano potrebbe rimanere a completare l'organico, ma c'è bisogno di un elemento che dia garanzie. Keita spinge ed è convinto di potersi liberare quasi a zero dal Monaco perché ha un solo anno di contratto. Se la giocherà con Scamacca che per il Sassuolo è importante, ma in questo caso i rapporti Marotta-Carnevali potrebbero partorire la formula giusta, magari inserendo un giovane".