SM – Inter, numeri negativi ma Inzaghi non rischia. Passo indietro per Lukaku. E Lautaro…

La debacle del Dall'Ara coincide con la sconfitta numero 7 in campionato per l'Inter, la quinta in dodici trasferte

La debacle del Dall'Ara coincide con la sconfitta numero 7 in campionato per l'Inter, la quinta in dodici trasferte. Il rendimento dei nerazzurri non è sufficiente, specialmente dopo grandi partite - Supercoppa e derby di campionato con il Milan o le vittorie contro Napoli e Porto - quando la squadra di Inzaghi non ha mostrato continuità, finendo per perdere punti importanti.