CorSera – Inzaghi, piazzamento Champions potrebbe non bastare. Thiago Motta si candida…

Il giorno dopo la settima sconfitta in campionato arrivata contro il Bologna, il Corriere della Sera analizza la gara dell'Inter . "L’Inter gira l’ennesima puntata della serie tv «Viaggi da incubo» che ha deciso di interpretare fino in fondo, dato che il 5° posto tra oggi e domani potrebbe essere ad appena due punti. Thiago Motta preparava nei dettagli il remake a tinte più soft della Fatal Bologna dell’aprile scorso, con il quale si candida alla panchina di una big molto presto (anche l’Inter?), Inzaghi usciva a braccia alzate dalla mezza maratona contro il Porto".

"Il risultato è la partita peggiore dell’anno, anche in rapporto alle poche occasioni create, con Lukaku e Lautaro incapaci di dialogare: un problema — viste le differenze rispetto al gioco di Conte — che si era intravisto anche ad agosto e che oggi si ripresenta irrisolto. E poi c’è da chiedersi se alcuni big, come Brozovic e Dumfries, si sentano ancora dentro al gruppo o meno. Inzaghi, con il Napoli a 18 punti e il piazzamento Champions che può anche non bastare per la riconferma, si presenta con la faccia più cupa, perché visti i precedenti una prestazione del genere suona quasi come un tradimento".