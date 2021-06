Inter, si pensa ai giovani: definito l’arrivo di Nunziatini, rinnovo per Hoti

Nerazzurri molto attivi per quanto riguarda il mercato dei giovani: novità in arrivo per i due classe 2003

Fabio Alampi

L'Inter, in attesa di definire le principali operazioni di mercato riguardanti la Prima Squadra, si muove sul fronte dei giovani. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, la dirigenza nerazzurra ha ormai definito l'ingaggio di Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003 in arrivo a parametro zero dal Livorno: accordo raggiunto da tempo, l'ufficialità può arrivare la prossima settimana.

Nella giornata di ieri, inoltre, si sono presentati in sede i rappresentanti di Andi Hoti: il difensore kosovaro, anche lui classe 2003, rinnoverà il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Arrivato a Milano nel gennaio 2020 dallo Zurigo, nazionale Under 21 del Kosovo, in questa stagione si è conquistato una maglia da titolare nella retroguardia della Primavera nerazzurra.