FCIN198 / Nunziatini (2003), Inter c’è: situazione contrattuale unica, può arrivare a 0

Il centrocampista, grazie ad una particolare situazione contrattuale, lascerà il club amaranto, retrocesso in Serie D

Fabio Alampi

In attesa degli imminenti accordi tra Suning e Oaktree che potranno dire molto sulle strategie future del club, l'Inter continua a monitorare il mercato dei giovani, alla ricerca di talenti da inserire nel proprio settore giovanile. Uno dei nomi seguiti con maggior interesse dagli scout nerazzurri è quello di Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003 del Livorno finito al centro di una controversa questione contrattuale che gli consentirà di cambiare squadra in estate a parametro zero.

Paradosso contrattuale

Centrocampista mancino, fisicamente ben strutturato e in grado di giocare in più ruoli, Nunziatini si è affermato come il miglior prodotto del settore giovanile del Livorno: dopo aver esordito in Prima Squadra lo scorso anno (3 presenze in Serie B), in questa stagione si è definitivamente conquistato un posto tra i "grandi", giocando ben 14 partite in Serie C.

La sua ascesa si è improvvisamente arrestata a fine marzo per una particolare situazione burocratica: una volta raggiunte le 15 presenze in Prima Squadra, il Livorno avrebbe dovuto garantirgli un contratto da professionista (al momento risulta tesserato come calciatore del vivaio). Questo nuovo status, tuttavia, gli avrebbe permesso di svincolarsi a parametro zero in caso di retrocessione in Serie D, scenario effettivamente accaduto. La dirigenza labronica e l'entourage del ragazzo non hanno raggiunto un accordo, e Nunziatini ha vissuto gli ultimi mesi da vero e proprio separato in casa. L'Inter è pronta ad approfittare della situazione, portando a Milano uno dei migliori giovani dell'ultimo campionato di Serie C, anche se la concorenza non manca (Roma ed Empoli in testa).