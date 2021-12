Borja Valero: “Inter, occasione unica. Barella? Il suo gioco…”

L'ex nerazzurro ha parlato della partita con il Cagliari e della chance dei nerazzurri di prendersi il primo posto

Eva A. Provenzano

Prima della gara dell'Inter con il Cagliari, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato su Dazn di quale potrebbe essere la trama dei novanta minuti che si giocheranno al Meazza. «È un'occasione unica per prendersi il primo posto in classifica. Non si può però sottovalutare il Cagliari che ha bisogno di punti. I numeri dell'Inter sono pazzeschi, tantissimi gol, sarà una gara complicata. È un'Inter offensiva, con gli esterni sulla linea degli attaccanti, Bastoni che va a recuperare e lancia i compagni. Il passo in avanti lo ha fatto anche sulla passione, recupera palloni importanti e questo permette agli attaccanti di arrivare davanti alla porta con l'altra squadra messa male in campo, questo permette di avere più chance».

-Barella ha una caratteristica che ha limitato, essere irruento...

Ma fa parte del suo gioco, del modo di interpretare le partite. Molto fisico, va sempre a contatto, non si tira mai indietro e per questo prende più cartellini. In Cl ha sbagliato, lo sa, lo ha detto lui stesso. Sta imparando ad essere più tranquillo, ma è il suo stile di gioco. Di quello non si può privare.

-Ti parlavano di Prisco all'Inter?

Sì, ovviamente. Sono quei personaggi che restano nella memoria dei tifosi e ho avuto la fortuna di parlare molto bene di lui.

-Giocare per il primo posto dà pressione?

Per fortuna i calciatori dell'Inter sono abituati, erano primi un anno fa, non può essere un peso, può essere una motivazione per prendersi il primo posto.

(Fonte: DAZN)