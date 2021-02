Cds – Inter, occasione ghiotta da sfruttare. C’è un precedente significativo. Conte fa il tifo…

L'eliminazione dall'Europa in una notte sola è stata dura da digerire per l'Inter, ma adesso potrebbe trasformarsi in occasione

Gianni Pampinella

L'eliminazione dalla Champions League e dall'Europa League in una notte sola, è stata dura da digerire per l'Inter. Si temeva un contraccolpo in campionato, invece la squadra di Conte ha risposto bene e a due mesi di distanza si trova al primo posto in campionato. "A distanza di un paio di mesi, invece, quell’eliminazione potrebbe trasformarsi in un ghiotto vantaggio. Di qui a maggio, infatti, gli uomini di Conte non avranno distrazioni. Logico, quindi, che Conte faccia il tifo perché le italiane compiano più strada possibile", si legge sul Corriere dello Sport.

"Del resto, il campionato è il territorio di caccia preferito del tecnico leccese. Insomma, quest’anno l’occasione è ghiotta e sarebbe un delitto non sfruttarla. Tanto più che Conte ha trovato la quadratura riducendo al minimo le rotazioni. In aggiunta c’è un precedente significativo. L’ultima occasione in cui la squadra nerazzurra si è trovata sola in testa nel girone di ritorno risale al 2010, ovvero la stagione del Triplete e quindi dell’ultimo Tricolore".

(Corriere dello Sport)