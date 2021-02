Inter, il piano per blindare Barella: rinnovo e fascia da capitano. C’è l’ok di Conte

Il giovane centrocampista nerazzurro è pronto a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Ci sono segnali di attenzione per Nicolò Barella. Nel suo caso il contratto scade nel 2024 e dai vertici interisti (con il beneplacito di Conte) c’è l’idea di dargli l’investitura di capitano di lungo corso per il dopo-Handanovic. Sottostante c’è il tema economico, ma l’idea è che questi approfondimenti vengano fatti più avanti. Magari anche sulla scorta dell’Europeo ormai alle porte. Sì, perché il centrocampista sardo ha avuto un’altra stagione eccellente, in crescita esponenziale. E anche il suo status è destinato a migliorare".