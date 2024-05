Con il suo mancino sopraffino il "Becca" è stato un numero 10 che in campo ha regalato genio e ispirazione

"Sei stagioni in nerazzurro e gol indimenticabili a rifinire giocate di classe che hanno incantato tutti gli amanti del calcio. Con il suo mancino sopraffino il "Becca" è stato un numero 10 che in campo ha regalato genio e ispirazione". Con questa introduzione l'Inter celebra oggi il 68esimo compleanno di Evaristo Beccalossi : ecco qualche aneddoto su di lui.

NUMERO 10

«Aver indossato la maglia numero 10 per sette anni è stato un onore. Questo numero l'avevano indossato grandi giocatori, io ero partito da un oratorio ed essere arrivato all'Inter per me era un sogno».