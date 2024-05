Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Francesco Pio Esposito, che con un gol ha salvato il suo Spezia, ha parlato anche del suo futuro. "Per me è stata una grandissima liberazione perché personalmente non segnavo da troppo tempo: erano 5-6 mesi che non segnavo e per un attaccante è una cosa molto pesante convivere con questa cosa. Poi abbiamo festeggiato con la squadra e con lo staff tecnico e dopo i festeggiamenti sono continuati tutta la notte. In questo momento le ore di sonno sono 0".