Inter, opzione Sensi per la Lazio: le tre idee di Inzaghi per affiancare Dzeko

L'allenatore nerazzurro deciderà solo nelle prossime ore chi schierare dall'inizio al centro dell'attacco col bosniaco: ipotesi Sensi

Simone Inzaghi sfoglia la margherita verso la sfida contro la Lazio di sabato. Sono tre le opzioni calde per l’attacco della sua Inter che giocherà all’Olimpico. Come evidenziato da La Repubblica, “nel caso più sfavorevole all'Inter, se cioè tutti i sudamericani dovessero atterrare a Roma solo poche ore prima del match con la Lazio, l'ipotesi più probabile è che Inzaghi schieri in attacco come unica punta Edin Dzeko, arrivato ieri mattina al Suning training center dopo l'impegno con la Bosnia, sostenuto da un trequartista, che potrebbe essere Hakan Calhanoglu, anche lui rientrato ieri ad Appiano Gentile, o Stefano Sensi, che dopo l'ennesimo infortunio è tornato ad allenarsi con i compagni. Ma nemmeno si può escludere che l'altra punta titolare, Lautaro Martinez, insista in ogni caso per giocare dall'inizio, per poi essere sostituito a gara in corso se troppo stanco. Per capire di più, però, bisogna attendere qualche ora: la speranza che qualcuno dal Sudamerica faccia le valigie prima del tempo a Milano è viva”, si legge.