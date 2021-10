Libero – Inter, Suning e Pif: “Trattativa con nodo stadio, da ambienti finanziari…”

Il quotidiano anche oggi si sofferma sui contatti tra il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Pif, e Suning, controllante dell’Inter

Alessandro Cosattini

Dopo l’indiscrezione di ieri, anche oggi Libero parla dei contatti - ancora in corso - tra il fondo Pif e Suning. Come si legge sul quotidiano, “ambienti finanziari confermano l’esistenza di una trattativa, sottolineando che i primi contatti con gli emissari arabi risalgono a circa un anno fa. Periodo in cui il fondo Pif si trovava già al lavoro per l’acquisto del Newcastle”. Si entra poi nel dettaglio della questione e un ruolo centrale nei contatti tra le parti ce l’ha il tema stadio.

Libero prosegue poi nell’analisi, sottolineando come non rappresenti un problema nella trattativa per l’Inter l’acquisizione da parte del fondo Pif dell’80% del Newcastle per 353 milioni. “Il maggior ostacolo per la riuscita dell’affare sarebbe rappresentato dalla questione stadio. È intorno a San Siro, dunque, che si gioca la partita decisiva: poter contare su un impianto di proprietà alzerebbe notevolmente il valore della società, rendendo plausibile l’importante valutazione di 1 miliardo fatta da Suning (che, ovviamente, cerca di mantenere il prezzo il più alto possibile anche per rientrare dei tanti soldi investiti in questi anni nell’Inter).

[…] È per questo che la questione San Siro è tornata fortemente d’attualità. Come è noto, il tema non riguarda solamente l’Inter, ma anche il Milan. Il club rossonero avrebbe voluto accelerare già mesi fa, ma tra le recenti elezioni comunali e la prospettiva di un cambio di proprietà per i cugini, non si è ancora sbloccato nulla. Dal Comune fanno sapere che nelle prossime settimane ci sarà un incontro con Milan ed Inter, anche se il sindaco Giuseppe Sala ha precisato di non avere ancora nessuna data in agenda. Ma immaginare di vedere un accordo nero su bianco entro fine anno, proprio a ridosso della Supercoppa Italiana del 22 dicembre Inter-Juve in programma a Gedda (in Arabia Saudita...) è scenario stuzzicante”, si legge sul quotidiano.

(Fonte: Libero)