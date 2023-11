Inter, oggi la verità sull’infortunio di Pavard. Darmian pronto, ma c’è un’alternativa

Attesa per l'esito degli esami a cui si sottoporrà il difensore francese: si spera in uno stop inferiore ai 2 mesi

L'Inter incrocia le dita per Benjamin Pavard: oggi si conosceranno gli esiti degli esami a cui si sottoporrà il difensore francese, uscito dal campo dolorante in occasione del match contro l'Atalanta. La speranza è che l'infortunio al ginocchio non debba tenerlo fuori a lungo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Oggi si saprà la verità. Nel senso che si conoscerà quanto dovrà stare fuori Pavard. Vero è che, una volta riposizionata la rotula, "uscita" dopo il contrasto con Lookman, il francese non avvertiva quasi più dolore. Ma un danno, o almeno una forte sollecitazione all'articolazione c'è stato. Saranno quindi gli esami a fare luce e a verificare se e quanto il trauma abbia coinvolto legamenti, cartilagine o menisco. Nel migliore dei casi, comunque, lo stop si aggirerà attorno alle 4-6 settimane".