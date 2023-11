GdS – Pavard, lussazione alla rotula: lunedì gli esami. I possibili tempi di recupero

Attesa esami — La cautela è d’obbligo, anche perché è giusto aspettare gli esami del caso. Ma il post partita ha regalato un filo di ottimismo. Anche ai compagni, persino più spaventati dello stesso Pavard: non è un caso che Lautaro abbia dedicato al compagno la vittoria. Dopo l’intervento dello staff medico, che ha ridotto la lussazione, Pavard ha provato a rialzarsi, salvo poi arrendersi momentaneamente alla barella. Ma qualche minuto più tardi, al gol di Calhanoglu, l’ex Bayern è entrato in campo zoppicando per esultare. Segnale evidente che il dolore era sopportabile. «Qualcosa è successo – ha detto Inzaghi -, un movimento innaturale della rotula. Bisogna aspettare gli esami. Benji era contento della vittoria, non accusava grande dolore, ma un po’ di preoccupazione c’è». A fine gara il francese è pure rientrato in campo, dirigendosi verso il settore sopiti e scambiando qualche parola con i tifosi. Non sono servite le stampelle per camminare, giusto una borsa sul ghiaccio sul ginocchio. La speranza dello staff medico è che il movimento della rotula non abbia causato ulteriori danni.

Rotazioni ridotte — Certo è che, anche nella migliore delle ipotesi, Inzaghi vedrà limitate le rotazioni in difesa. Un po’ come è accaduto in attacco, con il ko di Arnautovic, che dovrebbe tornare a Salisburgo. Il tecnico ha problemi sulla destra. Darmian sarà impiegato stabilmente da difensore e non più come vice Dumfries, ruolo nel quale a questo punto diventa obbligatorio spingere per il recupero di Cuadrado. Inzaghi ha due alternative: un impiego più costante di Bisseck (fin qui in campo solo nei 7’ finali con il Monza), citato ieri dal tecnico in conferenza. Oppure decentrare De Vrij: l’olandese ha ricoperto quella posizione con Conte, con Inzaghi i compiti del braccetto sono diversi ma in caso di emergenza non è opzione da sottovalutare. Il tutto aspettando Pavard: Natale non è vicino, certo, ma al 30’ del primo tempo di ieri sembrava lontanissimo", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.