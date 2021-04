GdS – Inter, Conte sorride: Perisic torna in gruppo. A Napoli due assenti

L'Inter inizia oggi la preparazione alla sfida di campionato contro il Napoli di Gattuso, in programma domenica sera al 'Maradona'

L'Inter inizia oggi a preparare la sfida contro il Napoli, in programma domenica sera. Antonio Conte può sorridere: Ivan Perisic è recuperato. Il croato tornerà in gruppo oggi o al massimo domani e sarà convocato per la gara del 'Maradona'.