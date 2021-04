Inter, il Galatasaray piomba su Kolarov: contatti con l’entourage, le ultime

Il difensore serbo Aleksandar Kolarov potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione: su di lui è piombato il Galatasaray

Il futuro di Aleksandar Kolarov resta in bilico. Il serbo, ai box da tre settimane per un affaticamento muscolare, ha il contratto in scadenza il 30 giugno con l'Inter. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'accordo difficilmente verrà esteso.