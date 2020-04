Inter, blindato Persyn: accordo raggiunto per il rinnovo, i dettagli. E c’è una promessa

L’Inter non intende privarsi a cuor leggero dei migliori talenti del proprio settore giovanile: per intenderci, non ci sarà un nuovo caso Gnonto, passato allo Zurigo senza alcun guadagno per il club nerazzurro. Per questo motivo la dirigenza interista è pronta a blindare Tibo Persyn, esterno belga classe 2002, uno dei gioielli della Primavera di Armando Madonna. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

“L’Inter blinda con un nuovo contratto di quattro anni Tibo Persyn, belga della Primavera, esterno destro nel quale la società nerazzurra crede moltissimo. L’accordo è praticamente raggiunto. […] Dall’Inter, oltre che un nuovo contratto di quattro anni (il precedente accordo scadeva nel 2021), ha strappato la promessa di una convocazione in prima squadra per il prossimo ritiro precampionato, per crescere sotto gli occhi di Antonio Conte”.