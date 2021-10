EDICOLA CDS / Inter, Peruzzi: “Inzaghi come Conte, da scudetto. Vive per vincere”

La prima pagina del Corriere dello Sport del 15 ottobre 2021

Prima pagina del Corriere dello Sport che apre con un'intervista ad Angelo Peruzzi. L'ex portiere parla di Lazio-Inter e in particolare di Simone Inzaghi. "Sarri stai attento, Inzaghi come Conte. Dolce, ma anche duro e autoritario. Da scudetto. Vive per vincere, teso da non dormire la notte".