L’Inter vuole pescare ancora in Argentina: occhi su Montiel del River, ma la concorrenza…

Nome nuovo sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino ‘Olé‘, l’Inter sta monitorando la situazione di Gonzalo Montiel, difensore del River Plate. Sul classe 1997, che può giocare sia nel ruolo di centrale che come laterale di destra, non ci sono solamente i nerazzurri: in Italia piace anche alla Roma, mentre in Europa ci sono anche Betis Siviglia e Valencia, oltre a vari club di Bundesliga e Premier Liga.

Tra questi Crystal Palace e West Ham: gli Hammers hanno offerto 10 milioni nel mercato di gennaio, una proposta che non ha soddisfatto il River Plate che l’ha rispedita al mittente. Montiel ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma l’Inter dovrà battere la concorrenza di molti club europei se vorrà accaparrarsi il difensore argentino.