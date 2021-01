Inter, Together as a team premiata dal gruppo cinese Mailman con la Red Card 2021

L’Inter è stata premiata da Mailman Group, gruppo cinese, per la campagna ‘Together as a Team’. Il club ha ricevuto la Red Card 2021 per la migliore attività di CSR in Cina, nell’ambito del tradizionale report annuale sulla popolarità nel mercato cinese di club, calciatori e campionati europei. Si tratta di un riconoscimento dato all’Inter per il supporto alla Cina fin dalle prime fasi della diffusione del covid19.

Queste le motivazioni con le quali il premio è stato dato all’Inter:

ORIGINALITA’ – “Durante la prima parte della campagna “Together as a team”, l’Inter ha raccolto e donato alla città di Wuhan 300.000 mascherine. La campagna è stata accompagnata da un Key Visual sui social e mostrato anche sui LED a bordocampo e sui maxischermi durante il Derby di Milano di febbraio. I giocatori hanno indossato una maglia da gioco con una speciale patch recante la scritta “Forza Cina”. Dopo la vittoria, è partita la campagna di vendita all’asta delle 5 magliette utilizzate durante il derby, amplificata sul canale PP Sports, alla quale hanno partecipato 690.000 persone. Così si è contribuito a raccogliere la somma totale di RMB 414,405. Una maglia è stata inoltre esposta al China National Museum”.

RILEVANZA – “L’Inter è stata la prima squadra di calcio a dare il proprio supporto alla città colpita dall’epidemia nel momento critico dell’esplosione. Ciò ha influenzato positivamente le persone e anche altri club ed organizzazioni, che a loro volta si sono adoperate per partecipare alla campagna“.

PERFORMANCE – “L’attività si è allargata rapidamente dai club di calcio fino ad un bacino più ampio, con quasi 15 milioni di reach e 70.000 interaction. E ha ricevuto il plauso e il supporto di molte istituzioni. Alla campagna è stata data grande visibilità sui media principali in Cina, come Xinhua News Agency, People’s Daily, e la rete di all news CCTV, generando grande interesse nei fan e su diverse piattaforme”.

Fin qui l’impegno per la Cina e le motivazioni del premio. Ma l’Inter ha poi dato una mano anche per il contrasto della diffusione del coronavirus in Italia. Suning ha donato 100mila euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” di Milano e 300mila mascherine e altri prodotti sanitari al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Sono stati poi raccolti anche con un’iniziativa di crowdfunding, per la ricerca sullo sviluppo di un vaccino, 658.000 euro con il contributo del club, della Fondazione Pupi di Zanetti e dei tifosi che hanno potuto donare.