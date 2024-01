Inter, il presidente del Siviglia allo scoperto: “Agoumé? Trattativa avanzata, ma…”

"Il nostro l'allenatore è sempre più felice. Lo stesso io, ho un entusiasmo incredibile. Per quanto riguarda il mercato, ho già detto che siamo in trattativa con l'Inter per Lucien Agoumé e ad oggi questa trattativa è ancora aperta. Un po' più avanzata, ma ancora non chiusa. Il nostro tecnico ci dice che tipo di giocatori gli servono e la dirigenza mette i nomi sul tavolo. Stiamo lavorando ad acquisti e cessioni, nella speranza che queste operazioni possano divenire ufficiali nel minor tempo possibile".