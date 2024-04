L’Inter della prima volta, da Dimarco a Thuram: per questi 9 lo scudetto una novità

Nove giocatori dell’Inter non hanno mai vinto un titolo nazionale in carriera. Oggi il Corriere della Sera si sofferma in particolare su di loro in vista del derby di lunedì. “Dall’ultrà Dimarco al vicecampione del mondo Thuram, dal leader tecnico Calhanoglu al riservista d’oro Frattesi, passando per Dumfries, il baby Asllani e il vecchio Acerbi che ci arriva a 36 anni, fino a Bisseck e Carlos Augusto, la squadra di chi non ha mai conquistato un campionato è pronta per l’ultimo sforzo.