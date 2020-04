Dal passato rispunta Bojan Krkic e provoca l’Inter sul 28 aprile 2010: “AniVARsario”

Mentre gli interisti erano intenti a ricordare la sconfitta più bella della storia nerazzurra, su Twitter è rispuntato Bojan Krkic. Chi? Direbbe Maurizio Mosca. Ma gli interisti se lo ricordano probabilmente. Era lui che aveva segnato il gol del 2 a 0 poi annullato al Barcellona.

Avrebbe segnato l’eliminazione dell’Inter, ma gli arbitri fischiarono il fuorigioco e fu quindi la squadra di Mourinho ad andare in finale a Madrid eliminando proprio i blaugrana di Guardiola. A distanza di dieci anni l’ex calciatore del Barça rispunta sui social proprio nel mezzo dei bei ricordi e lancia la sua provocazione: “AniVARsario“, scrive. Sostiene quindi che quel gol poteva non essere annullato se ci fosse stato il VAR. Sarà. Ma quello che è stato è stato e gli interisti non gli hanno fatto mancare la risposta: “Salutaci Busquets”. E ovviamente era la risposta più…soft.