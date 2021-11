Kostic? Non solo: “L’Inter punta ad un nome intrigante che piace anche al Bayern”

Filip Kostic è il nuovo obiettivo di mercato dell'Inter per la fascia, ma il club esplora comunque altre soluzione da quella parte

E' Filip Kostic il nome accostato con forza all'Inter nelle ultime ore per il futuro della fascia sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club nerazzurro starebbe vagliando anche altri piste, più giovani e più intriganti: "Pare che abbia drizzato le antenne su Ramy Bensebaini - si legge -, altro talento mancino della Bundesliga: gioca nel Borussia Monchengladbach, la squadra con cui l’Inter ha trattato d’estate molto seriamente Marcus Thuram, il figlio di Lilian. Anche l’algerino 25enne scade nel 2023 ma costa ben più di Kostic, anche per via dell’età, e ha soprattutto molti più estimatori in giro per l’Europa: non solo la Roma, che l’ha trattato seriamente d’estate, ma pare che pure il grande Bayern avrebbe fatto un sondaggio".