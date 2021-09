Inter-Real, Casillas: “La squadra di Ancelotti ha giocato una partita seria”

L'ex portiere del Real Madrid analizza la vittoria della squadra di Ancelotti contro l'Inter

Nel corso della presentazione della terza edizione della Lega Nazionale delle Sfide nel Cyberspazio della Guardia Civil, Iker Casillas ha parlato anche della vittoria del Real Madrid contro l'Inter. "Il Real ha giocato una partita seria. Quelli di ieri sono tre punti molto importanti per partire molto bene in una competizione come la Champions League".