Inter, Calhanoglu: “Dare il massimo non è bastato. Dimostreremo ciò che possiamo fare”

Il centrocampista nerazzurro, dopo la sconfitta con il Real, si fa coraggio perché c'è ancora tempo per reagire e raggiungere l'obiettivo ottavi

"Abbiamo dato il massimo ma non è bastato. Dimostreremo ciò che possiamo fare in Champions! Abbiamo ancora 5 partite davanti". Calhanoglu, all'indomani dalla sconfitta con il Real Madrid fa coraggio all'Inter, a sé stesso e ai suoi compagni, per una sconfitta arrivata all'ultimo minuto dopo una prestazione comunque importante nella quale sono state prodotte diverse occasioni.