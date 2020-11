Inter-Real Madrid, ecco la designazione arbitrale: tocca all’inglese Taylor. Al VAR Attwell

Sarà l’inglese Anthony Taylor a dirigere la sfida di San Siro tra l’Inter e il Real Madrid, valida per il quarto turno del Gruppo B di Champions League. La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la gara in programma a San Siro mercoledì sera alle 21:00.

Ad assistere Taylor ci saranno Beswick e Nunn, mentre il quarto uomo sarà Lee Betts. Al VAR ci sarà Stuart Attwell, con David Coote a supporto. Una designazione completamente inglese per i nerazzurri di Conte, chiamati a non sbagliare dopo il ko dell’andata a Valdebebas per tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti arbitrali: Gary Beswick (ENG) – Adam Nunn (ENG)

Quarto uomo: David Coote (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Lee Betts (ENG)