Dopo la sconfitta con il Sassuolo, l'Inter torna a macinare punti e travolge 5-0 il malcapitato Frosinone. A seguito delle polemiche per la formazione e per la mancata prestazione della scorsa settimana, i nerazzurri riprendono il cammino da dove lo avevano lasciato.

"L'Inter dei regali s'è fermata a Reggio Emilia. A Frosinone giocano i campioni d'Italia, quelli veri. Non è questione di uomini, ma di testa. E finisce com'è logico che sia, anche se il punteggio (0-5) è davvero troppo severo per quanto ha fatto la squadra di Di Francesco, naufragata nella seconda parte del secondo tempo dopo avere più volte sfiorato il pareggio. Quei 3 punti lasciati al Sassuolo pesano doppio sulla classifica del Frosinone, perché non solo hanno avvantaggiato una rivale nella corsa alla salvezza, ma soprattutto hanno riacceso l'Inter dopo una settimana di veleni e di sussurri. La squadra nerazzurra non poteva continuare a scherzare. E sarà così anche nelle prossime due giornate", scrive il Giornale.